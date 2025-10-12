Il consigliere finito nell’indagine Il capogruppo Giuseppe Calabretta si autosospende da Fratelli d’Italia
Giuseppe Calabretta, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Brugherio, si autosospende dal partito perché coinvolto nell’indagine della Procura di Monza sulla corruzione a Cologno. L’indagine che ha coinvolto Calabretta, politico e commercialista a Brugherio, è caduta ieri come una tegola sulla maggioranza. "In maniera responsabile – dice il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Roberto Ceppi – Giuseppe Calabretta si è autosospeso dal partito, nell’ottica di trasparenza e correttezza che distingue Fratelli d’Italia, per permettere alla magistratura di lavorare serenamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
