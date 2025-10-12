Il Comune vende due gioielli Vanno all’asta le ex scuole | possono diventare abitazioni

Prosegue il piano comunale di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici non più utilizzati. Il Comune di Cortona ha infatti avviato la procedura per la vendita, tramite asta pubblica, di due edifici scolastici storici: la ex scuola di San Lorenzo e la ex scuola di San Pietro a Dame, entrambi in disuso da diversi anni. L’appuntamento è fissato per martedì 5 novembre, alle ore 9.30, presso l’Ufficio Cultura di piazza Signorelli 9. Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 13 di mercoledì 30 ottobre, un plico chiuso e sigillato contenente la domanda di partecipazione e l’offerta economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

