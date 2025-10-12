il comune di salerno ottiene circa 6 milioni di fondi regionali

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Salerno è riuscito ad ottenere due importanti finanziamenti dalla Regione Campania nell’ambito del “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”. La graduatoria della Regione Campania assegna al Comune di Salerno 3 milioni di euro per lavori di difesa, riqualificazione, valorizzazione della costa Ambito 4 Opere a terra e viabilità e 2.617.000,00 euro per la manutenzione straordinaria (II Stralcio) del Viadotto Gatto. Grazie alla capacità progettuale ed operativa del Comune di Salerno è stato possibile ottenere due stanziamenti di notevoli entità per opere di straordinaria importanza al servizio della città e del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

