Il commento sul Nobel a Machado sparito dal sito del Pd Cosa c' era scritto e perché è stato cancellato?

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio Nobel assegnato a María Corina Machado mette in imbarazzo il campo largo. L'attivista venezuelana, in prima linea contro la dittatura comunista al potere nel Paese sudamericano, piace molto all'ala destra del parlamento, un po' meno a quella progressista che invece è risultata molto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: commento - nobel

commento nobel machado sparitoIl Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado, leader dell'opposizione a Maduro in Venezuela: «Un riconoscimento della nostra lotta, mai come oggi contiamo su Trump» - La decisione del Comitato Nobel Norvegese, composto da cinque membri nominati dal Parlamento: «Machado è una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente» ... Scrive corriere.it

commento nobel machado sparitoIntervista a Maria Corina Machado dopo il Nobel per la pace: «Maduro dovrà sloggiare, con le trattative o senza. La pressione militare Usa contro i narcos? Ringraziamo Trump» - Il direttore di El Mundo intervista la premio Nobel per la Pace: «Maduro sa che le forze armate sono dalla nostra parte. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Commento Nobel Machado Sparito