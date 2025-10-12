Il commento sul Nobel a Machado sparito dal sito del Pd Cosa c' era scritto e perché è stato cancellato?
Il premio Nobel assegnato a María Corina Machado mette in imbarazzo il campo largo. L'attivista venezuelana, in prima linea contro la dittatura comunista al potere nel Paese sudamericano, piace molto all'ala destra del parlamento, un po' meno a quella progressista che invece è risultata molto. 🔗 Leggi su Today.it
"Il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace in tutto il mondo, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane". Lo ha scritto su X Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, in un post a commento del premio #Nobel per la p
La politica venezuelana Maria Corina Machado, ex deputata dell'ultradestra e su posizioni golpiste anti-Maduro, ha vinto il premio Nobel per la pace del 2025. Abbiamo raccolto un commento da Caracas dalla giornalista
Il Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado, leader dell'opposizione a Maduro in Venezuela: «Un riconoscimento della nostra lotta, mai come oggi contiamo su Trump» - La decisione del Comitato Nobel Norvegese, composto da cinque membri nominati dal Parlamento: «Machado è una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente»
Intervista a Maria Corina Machado dopo il Nobel per la pace: «Maduro dovrà sloggiare, con le trattative o senza. La pressione militare Usa contro i narcos? Ringraziamo Trump» - Il direttore di El Mundo intervista la premio Nobel per la Pace: «Maduro sa che le forze armate sono dalla nostra parte.