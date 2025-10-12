Il Columbus Day e quel legame indissolubile tra le due sponde dell’Atlantico Le parole di Meloni

Oggi si celebra la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, istituita nel 2004 per onorare uno dei più grandi italiani di cui l’Italia può fregiarsi. Con il suo straordinario viaggio di 533 anni fa, Colombo ha dato al mondo un altro mondo. Concepì un’avventura che nessun altro prima di lui aveva immaginato. Navigò verso Occidente, oltre i confini del mondo all’epoca conosciuto. Un “nuovo Ulisse”, che non fece naufragio ma che riuscì in una delle imprese più gloriose di tutti i tempi. Impresa che ha segnato il passaggio dal Medioevo all’Età Moderna, riscritto la geografia e cambiato le relazioni politiche, culturali ed economiche tra i popoli. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Columbus Day e quel legame indissolubile tra le due sponde dell’Atlantico. Le parole di Meloni

In questa notizia si parla di: columbus - quel

Giorgia Meloni ha ringraziato Donald Trump per aver ripristinato negli Stati Uniti la festa del Columbus Day, che però non era stata abolita. - facebook.com Vai su Facebook

Il Columbus Day e quel legame indissolubile tra le due sponde dell’Atlantico. Le parole di Meloni - Oggi si celebra la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, istituita nel 2004 per onorare uno dei più grandi italiani di cui l’Italia può fregiarsi. Secondo formiche.net

Il Columbus Day è tornato ma non se ne era mai andato - Nell’ultima, datata 11 ottobre 2024, il presidente aveva celebrato «il patrimonio orgoglioso degli italoamericani», ricordando le storie di chi «lasciò tutto per attraversare l’oceano e inseguire il ... Lo riporta pagellapolitica.it