Il Circolo Pattinatori parte male A Viareggio si sveglia tardi Perde all’esordio in campionato
HOCKEY Esordio amaro per il Circolo Pattinatori Grosseto, battuto (3-2) nella gara d’esordio del campionato dal Cgc Viareggio. I biancorossi hanno tenuto testa per tutto il confronto ai versiliesi, con belle ripartenze e una serie di buone occasioni, ma hanno fatto la differenza le grandi parate del portiere Pablo Gomez e la classe di Ambrosio e Torner, che hanno alzato il livello tecnico dei bianconeri padroni di casa dopo un anno in sordina. Lo 0-0 di partenza stenta a sbloccarsi. Al 13’ il Viareggio va in vantaggio con un gol dell’ex, Romeo D’Anna, che mette alle spalle di Scarso la prima palla della sua gara deviando un tiro dalla distanza di Cinquini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Circolo Pattinatori Grosseto inizia da Viareggio: occhio a Torner e Ambrosio
