Il cinema celebra due leggende che hanno scardinato le regole del teatro e imposto un’idea rivoluzionaria di emancipazione femminile
D ue film, due registi, due dive immortali. Duse di Pietro Marcello, che sceglie Valeria Bruni Tedeschi per dare voce e corpo all’attrice italiana nella sua stagione matura, e La divina di Francia – Sarah Bernhardt di Guillaume Nicloux, con una Sandrine Kiberlain che cattura brio e somiglianza della protagonista del palcoscenico francese dall’apice della gloria fino alla vecchiaia, scorrono come affreschi visionari. Valeria Bruni Tedeschi è “Duse”, fragile e sublime: il trailer del film sulla Divina X Leggi anche › Il Tema Natale di Eleonora Duse, Bilancia libera e passionale La verità storica resta volutamente sullo sfondo, così come la precisione filologica: sono il mito e l’incandescenza artistica a guidare registi e sceneggiatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
