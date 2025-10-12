Il centro di Viterbo sorvegliato speciale operativi i presidi della polizia locale | Più sicurezza

“Più sicurezza in città”. La sindaca di Viterbo Chiara Frontini annuncia che è entrato ufficialmente in vigore il nuovo piano di presidio della polizia locale, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e un contatto diretto tra cittadini e forze dell'ordine. Il progetto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it