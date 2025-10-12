Il cartellone del weekend Eccellenza l’Fcr difende la vetta nel big match in casa della Spal
Serie B (7ª giornata). Classifica: Modena 17; Palermo 15; Frosinone 14; Venezia, Avellino 12; Monza, Cesena 11; Carrarese, Juve Stabia 10; Empoli, Reggiana, Sudtirol 9; Padova 8; Catanzaro, Entella, Bari 6; Sampdoria, Pescara 5; Mantova 4; Spezia 3. Serie C (9ª giornata): Vis Pesaro-Torres (12.30), Ascoli-Pontedera (17.30), Samb-Ravenna (20.30). Già disputate: Arezzo-Gubbio 1-0, Bra-Carpi 1-3, Perugia-Rimini 0-1, Forlì-Ternana 1-1, Guidonia-Pianese 1-0, Pineto-Livorno 3-0. Rinviata Juve U. 23-Campobasso (22 ottobre). Classifica: Arezzo 24; Ravenna, 21; Ascoli 20; Samb, Carpi, Ternana 14; Gubbio, Forlì, Guidonia 13; Pianese, Campobasso 12; Juve U23, Pineto 11; Pontedera, Vis Pesaro 8; Livorno 7; Bra, Torres 5; Perugia 3; Rimini -2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
