Il cardinale Pietro Parolin ad Assisi | Due Stati per due popoli ebrei e palestinesi

12 ott 2025

Nel cuore dell’Umbria, ad Assisi, città di pace e spiritualità, si è levata una voce autorevole e ferma su uno dei temi più delicati dello scenario internazionale. È quella del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, che ha ribadito la posizione della Chiesa in merito al conflitto tra israeliani e palestinesi: l’unica strada percorribile resta quella della soluzione dei due Stati. Leggi anche: Enrico Mentana nella bufera per una frase sui palestinesi: “Una transumanza verso Gaza” Parole pronunciate in occasione della celebrazione eucaristica per la memoria liturgica di San Carlo Acutis, ma che si innestano in un contesto di attualità viva e drammatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

