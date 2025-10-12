Il cardinale Pietro Parolin ad Assisi | Due Stati per due popoli ebrei e palestinesi

Nel cuore dell’Umbria, ad Assisi, città di pace e spiritualità, si è levata una voce autorevole e ferma su uno dei temi più delicati dello scenario internazionale. È quella del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, che ha ribadito la posizione della Chiesa in merito al conflitto tra israeliani e palestinesi: l’unica strada percorribile resta quella della soluzione dei due Stati. Leggi anche: Enrico Mentana nella bufera per una frase sui palestinesi: “Una transumanza verso Gaza” Parole pronunciate in occasione della celebrazione eucaristica per la memoria liturgica di San Carlo Acutis, ma che si innestano in un contesto di attualità viva e drammatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il cardinale Pietro Parolin ad Assisi: “Due Stati per due popoli, ebrei e palestinesi”

Prima festa da santo per Carlo Acutis, ad Assisi il cardinale Pietro Parolin

“La Santa Sede sostiene uno Stato di Palestina che sia indipendente, sovrano, democratico e praticabile, inclusivo della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e di Gaza” L'intervista completa al cardinale Pietro Parolin continua qui - X Vai su X

