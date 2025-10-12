Il cantante ucciso in carcere dal compagno di cella | cosa è successo
Una notizia che ha fatto il giro del mondo in poche ore, scuotendo anche chi da tempo aveva voltato pagina sul suo nome. Ian Watkins, ex leader dei Lostprophets, è stato ucciso nel carcere di Wakefield, in Inghilterra, dove stava scontando una lunga condanna per crimini sessuali su minori. Il cantante, 47 anni, è stato sgozzato dal compagno di cella, che lo avrebbe colpito alla gola con un oggetto affilato. Secondo le prime ricostruzioni fornite dal Daily Mail, l'aggressione sarebbe avvenuta all'improvviso, senza alcuna lite precedente. I soccorsi sono stati immediati, ma per Watkins non c'è stato nulla da fare: sarebbe morto dissanguato prima dell'arrivo dei medici.
