Il cane ha bisogno di un compagno? Come capire se è pronto a un altro cane in casa

Prendere un secondo cane non può essere la soluzione alla solitudine del primo. Un cane non ha bisogno di vivere con un proprio simile per essere felice, ma di essere "visto" dal proprio umano ed essere parte integrante della sua vita. Un cane ha bisogno di tempo di qualità, relazioni vere e stimoli. Un nuovo compagno va scelto solo se sia noi che lui siamo pronti ad accoglierlo davvero.

