Il campionato Derby a Chiavari il lunedì sera per evitare ’incroci pericolosi’

La Lega Serie B ha diramato il programma delle partite dalla 13ª alla 18ª giornata del campionato. Lo Spezia sarà impegnato domenica 23 novembre, alle 15, allo stadio ‘Martelli’ di Mantova contro i virgiliani, per poi tornare al ‘Picco’, una settimana dopo, in occasione del grande derby contro la Sampdoria (ore 17,15). Altro derby ligure, lunedì 8 dicembre, alle 19,30, a Chiavari contro la Virtus Entella. Una data, quest’ultima, non casuale se è vero che nello stesso turno di campionato la Sampdoria incontrerà a Marassi la Carrarese, il che avrebbe determinato, se la disputa delle due partite fosse stata prevista nel medesimo giorno, il rischio di ’incroci’ in autostrada, tra la tifoseria spezzina e quella carrarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
