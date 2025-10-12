Il caldo anomalo ha i giorni contati | quando cambia tutto

Come ampiamente previsto, il week-end in corso ha un sapore tardo-estivo su alcune regioni e città del nostro Paese. Un caldo anticiclone è centrato sull'Italia regalando giornate soleggiate con pochi disturbi e temperature massime superiori alle medie del periodo. Questa mitezza fuori stagione, però, finirà molto presto con un netto e drastico cambiamento atmosferico. Picchi fino a 27°C. Il picco di calore sarà raggiunto proprio oggi, domenica 12 ottobre, in Sardegna sulle cui zone interne sono previsti valori diurni anche fino a 27°C come fossimo ancora a settembre e non nella seconda decade del mese di ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il caldo anomalo ha i giorni contati: quando cambia tutto

