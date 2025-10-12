Il cadavere di mio padre invaso dalle formiche | scatta la denuncia all' obitorio del Civico di Palermo

Ha aspettato un mese prima di denunciare pubblicamente ciò che aveva visto nella camera mortuaria dell'ospedale Civico di Palermo. Il 17 settembre, Massimo Benigno, palermitano di 43 anni, ma residente in Emilia Romagna, era tornato in città per la morte del padre Domenico, ottantenne. Quando ha raggiunto la salma per l'ultimo saluto ha trovato il corpo invaso dalle formiche, che erano presenti.

