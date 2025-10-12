di Matteo Alfieri GROSSETO Di facciata era un allevamento ’amatoriale’ che lavorava da tempo nel Comune di Grosseto. Al suo interno c’erano custoditi cani di razza ’Cocker Spaniel Inglese’. Peccato che era completamente privo di autorizzazioni e mai registrato alla Asl sud est. Sono stati i carabinieri di Grosseto a scoprire l’allevamento alla periferia della città durante un’operazione congiunta dei carabinieri forestali del nucleo di Grosseto e dell’unità funzionale sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Asl Toscana Sud Est. L’operazione dei militari maremmani è scattata anche grazie alla segnalazione di un’associazione di settore, che ha portato i carabinieri a un capannone che si trova vicino ad un’abitazione privata alle porte del capoluogo maremmano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il business occulto. Cuccioli pronti alla vendita nell'allevamento abusivo