Il Brunello di famiglia che conquista Montalcino Ecco la cantina premiata per il suo grande vino rosso

Gamberorosso.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro al premio assegnato al Rosso dell'Anno dalla guida Vini d'Italia 2026 c'è la storia di un bel rapporto tra padre e figlia, un dialogo tra generazioni nel segno del sangiovese e dell’eleganza. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

il brunello di famiglia che conquista montalcino ecco la cantina premiata per il suo grande vino rosso

© Gamberorosso.it - Il Brunello di famiglia che conquista Montalcino. Ecco la cantina premiata per il suo grande vino rosso

In questa notizia si parla di: brunello - famiglia

Montalcino, la tenuta Aminta si apre al mondo con il suo Brunello - Nel percorso di ogni famiglia che lavora la terra arriva sempre un momento in cui il desiderio si incontra con il coraggio. Come scrive repubblica.it

Consorzio Vino Brunello di Montalcino. I nomi nel nuovo consiglio di amministrazione - Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ha rinnovato il suo consiglio di amministrazione ed entro fine mese sceglierà il... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Brunello Famiglia Conquista Montalcino