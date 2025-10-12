Il bilancio di una Barcolana speciale | Oltre 400mila persone a terra e in mare
Oltre 400mila persone a terra e in mare, questo il bilancio di una Barcolana definita da Mitja Gialuz “una delle più belle di sempre”. Il podio è stato “colonizzato” dalla famiglia Benussi, con Furio al timone di Arca Sgr sul gradino più alto e sul secondo la figlia Marta a bordo dell’ex Morning. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
