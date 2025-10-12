il big match con il k sport un trodica arrabbiato

"Per noi è un’occasione unica per cancellare con una sola gara un momento difficile sul piano dei risultati". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla del big match in casa del K Sport. "Siamo pronti per affrontare una squadra forte, organizzata in ogni reparto: una delle favorite per la vittoria finale. Si confrontano squadre dai valori altissimi in cui sbaglia chi commetterà meno errori". Il Trodica vuol voltare pagina dopo il passo falso contro il Tolentino. "La squadra è ipermotivata, è viva, arrabbiata e vogliamo far capire che la gara contro i cremisi appartiene al passato". Il Trodica giocherà a casa del K Sport dove potrà contare sul sostegno dei tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

