Il big match Con il K Sport un Trodica arrabbiato
"Per noi è un’occasione unica per cancellare con una sola gara un momento difficile sul piano dei risultati". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla del big match in casa del K Sport. "Siamo pronti per affrontare una squadra forte, organizzata in ogni reparto: una delle favorite per la vittoria finale. Si confrontano squadre dai valori altissimi in cui sbaglia chi commetterà meno errori". Il Trodica vuol voltare pagina dopo il passo falso contro il Tolentino. "La squadra è ipermotivata, è viva, arrabbiata e vogliamo far capire che la gara contro i cremisi appartiene al passato". Il Trodica giocherà a casa del K Sport dove potrà contare sul sostegno dei tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: match - sport
Sport, Barbaro a Niaf New York ricorda Benvenuti: “Quel match del ’67 contro Griffith”
K Sport nella tana dell’Osimana. Urbania e Urbino, match complicati
URC: Zebre, tanti cambi nel match gallese contro Ospreys - https://sportparma.com/?p=204784 Vai su Facebook
Scontri a #Napoli prima del match contro lo #SportingLisbona: intervengono le forze dell'ordine - X Vai su X
Il big match. "Con il K Sport un Trodica arrabbiato» - "Per noi è un’occasione unica per cancellare con una sola gara un momento difficile sul piano dei risultati". Lo riporta msn.com
Il big match è il derby. Ponte-Lampo Meridien - 30) del girone A di Promozione vede protagoniste due squadre della Valdinievole. Da lanazione.it