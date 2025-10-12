Il Barocco per grandi e piccini
Sempre ricco il carnet musicale della domenica. Doppio appuntamento oggi per il Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie". Si partirà già stamattina alle 10,30 alla Galleria Estense con un‘altra tappa della serie "0-12 musica familiare" che intende avvicinare i più piccoli alla musica barocca: il Rosso Verona Baroque Ensemble (nella foto), diretto al violino da Pietro Battistoni, offrirà ai ragazzi un‘esperienza immersiva fra i colori dei dipinti e della musica. Nel pomeriggio alle 15.30 alla chiesa di San Carlo, poi, l‘ensemble terrà un concerto dedicato al compositore Giuseppe Torelli fra Bologna, Modena e l‘Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: barocco - grandi
