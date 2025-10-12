Il 99% di infarti e ictus dipende da 4 fattori | fai molta attenzione

Un nuovo studio evidenzia ulteriormente i principali fattori di rischio per infarti, ictus e insufficienza cardiaca. Questi i valori da tenere assolutamente sotto controllo Infarti e Ictus rappresentano due delle principali cause di mortalità in Italia. L’insorgere di queste patologie è influenzato da diversi fattori. Alcuni non sono modificabili in quanto legati all’eta e al. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Il 99% di infarti e ictus dipende da 4 fattori: fai molta attenzione

In questa notizia si parla di: infarti - ictus

Dimenticate l’aspirina per il cuore, un altro farmaco è più efficace nel prevenire infarti e ictus

Clopidogrel, per prevenire infarti e ictus questo farmaco è meglio dell'aspirina

“Non è vero che infarti e ictus non danno segnali di avvertimento”: i risultati di un nuovo studio

Infarto e ictus: il 99% dei casi legato a questi 4 fattori di rischio - X Vai su X

“Non è vero che infarti e ictus non danno segnali di avvertimento”: i risultati di un nuovo studio - Un nuovo studio condotto su oltre 9 milioni di persone suggerisce che nella maggior parte dei casi infarti e ictus non siano davvero imprevedibili: in ... Riporta fanpage.it

Infarto e ictus: il 99% dei casi legato a questi 4 fattori di rischio - Lo studio, pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, rilancia ... Secondo msn.com