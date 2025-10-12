Il 78 per cento dei liguri si dichiara | in buona salute fisica e mentale

Ilsecoloxix.it | 12 ott 2025

La ricerca condotta su un campione di adulti tra i 18 e i 69 anni, la nostra regione segna 4 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

78 cento liguri dichiaraIl 78 per cento dei liguri si dichiara in buona salute, ma crescono i giorni di malessere fisico e psicologico - In Liguria, il 78% degli adulti tra i 18 e i 69 anni dà un giudizio positivo sulla propria salute fisica e mentale, dichiarando di “sentirsi bene o molto bene”, sopra la media nazionale del 74%. Come scrive msn.com

