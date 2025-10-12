Ieri in Campania | centauro perde la vita Scontro tra tifosi in autostrada

Anteprima24.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 11 ottobre 2025.  Avellino – Momenti di tensione nella notte a  Moschiano, dove ignoti hanno tentato di incendiare la nuova sede del Municipio, ricavata dall’ex palestra comunale e pronta ad ospitare, da lunedì, gli uffici amministrativi del Comune. ( LEGGI QUI ).  Benevento – Un  sequestro  di  alimenti  offerti nell’ambito della  sagra  dei  funghi  e sanzioni amministrative è stato effettuato a  Cusano Mutri  da personale della  Squadra Amministrativa  della  Polizia  di  Stato  della  Questura  di  Benevento  e dagli ispettori del  Dipartimento  di  Prevenzione  della  Asl  di  Benevento  con i  medici veterinari  e  biologi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania centauro perde la vita scontro tra tifosi in autostrada

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: centauro perde la vita. Scontro tra tifosi in autostrada

In questa notizia si parla di: ieri - campania

Ieri in Campania: incidente fatale per un centauro a Ischia

Ieri in Campania: maxi rissa nel centro di Avellino

Ieri in Campania: annullato il concerto di Gergiev a Caserta. Ibiza, giallo sulla morte di un dj napoletano

ieri campania centauro perdeAngri, impatto mortale sulla Nazionale: centauro di 20 anni perde la vita - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Come scrive agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Ieri Campania Centauro Perde