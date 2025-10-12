Ieri in Campania | centauro perde la vita Scontro tra tifosi in autostrada
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 11 ottobre 2025. Avellino – Momenti di tensione nella notte a Moschiano, dove ignoti hanno tentato di incendiare la nuova sede del Municipio, ricavata dall’ex palestra comunale e pronta ad ospitare, da lunedì, gli uffici amministrativi del Comune. ( LEGGI QUI ). Benevento – Un sequestro di alimenti offerti nell’ambito della sagra dei funghi e sanzioni amministrative è stato effettuato a Cusano Mutri da personale della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Benevento e dagli ispettori del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Benevento con i medici veterinari e biologi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Angri, impatto mortale sulla Nazionale: centauro di 20 anni perde la vita - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Come scrive agro24.it