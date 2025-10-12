La notizia della morte di Ian Watkins, ex cantante e fondatore dei Lostprophets, ha fatto il giro del mondo in poche ore. L’artista, 47 anni, è stato ucciso nel carcere di Wakefield, nel nord dell’Inghilterra, dove stava scontando una lunga condanna per crimini sessuali su minori. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato sgozzato dal compagno di cella con un oggetto affilato. Fonti britanniche, tra cui il Daily Mail, riferiscono che l’aggressione è avvenuta all’improvviso, senza alcuna lite precedente. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per Watkins non c’è stato nulla da fare: è morto dissanguato prima dell’arrivo dei medici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ian Watkins ucciso in carcere dal compagno di cella. I crimini terrificanti