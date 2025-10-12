Ian Watkins ucciso in carcere dal compagno di cella | Gli ha tagliato la gola Il cantante era stato condannato a 29 anni per pedofilia

Ian Watkins, frontman della band metal Lostprophets e condannato a 29 anni per pedofilia nel 2013, è stato ucciso in carcere dal compagno di cella. L'uomo gli avrebbe tagliato la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ian Watkins ucciso in carcere dal compagno di cella: «Gli ha tagliato la gola». Il cantante era stato condannato a 29 anni per pedofilia

