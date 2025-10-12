Ian Watkins ex cantante dei Lostprophets è stato ucciso in carcere | era detenuto per pedofilia
Ian Watkins, fondatore del gruppo rock Lostprophets, è stato ucciso nel carcere di Wakefield, in Inghilterra, dove stava scontando una condanna per pedofilia. Il cantante gallese, quarantotto anni, è stato accoltellato da un detenuto. La polizia del West Yorkshire ha dichiarato che due uomini, di venticinque e quarantatré anni, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio. Watkins è stato dichiarato morto sul posto dopo che il personale del carcere ha denunciato l’aggressione alle forze dell’ordine. Un portavoce del servizio penitenziario ha dichiarato di non poter rilasciare dichiarazioni mentre le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
