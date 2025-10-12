Iacchetti senza maschere | marachelle amori e cicatrici Sono in piedi come Rocky

Milano, 11 ottobre 2025 – Pare sempre un ragazzino. Che ha fatto qualche marachella. Eppure gli anni sono già 73 per Enzo Iacchetti. E il baule si riempie: di avventure, amori, cicatrici. Meglio mettere un po' in ordine. Concedersi un'autobiografia: " 25 minuti di felicità. Senza mai perdere la malinconia", appena uscito per Bompiani. Pagine senza maschere. Divertite e commosse. Come si può scoprire alla presentazione di domenica alle 18 presso l 'Auditorium Monte Rosa 91. Proprio lì, di fronte al Derby. Un pezzo di cuore. GALVANI ENZO IACCHETTI - ENZO IACCHETTI ARTISTA MAURIZIO COSTANZO PRESENTATORE Iacchetti, questa volta ci è scappato il libro serio.

