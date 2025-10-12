I talenti della moda crescono C’è il corso gratuito per tecnici | Lezioni e stage in azienda

Opportunità di formazione professionale nella moda. Domani, lunedì 13 ottobre, dalle 15 alle 17, l’Hub di Pellemoda in via VIII Marzo 14 a Empoli ospiterà l’open day di “ Fashion Forward Crafting Tomorrow’s Icons in Leather “, per presentare il corso biennale gratuito dedicato a chi sogna di diventare un esperto nello sviluppo del prodotto moda. Durante l’incontro, aperto a tutti e senza necessità di prenotazione, sarà possibile visitare l’azienda e scoprire nel dettaglio le opportunità offerte dal percorso formativo, pensato per 25 giovani tra i 18 e i 35 anni. Il corso, ideato da Mita in collaborazione con Pellemoda e con il supporto di Ralph Lauren, offre una formazione completa nel campo della moda e del lusso, con un approccio pratico e creativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

