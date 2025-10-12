I ristoranti allungano la stagione Mare d’inverno per dieci locali
L’estate – almeno sul calendario – è finita da un pezzo. Ma sulla spiaggia di Rimini la stagione non si chiude più con la metà di settembre. Il sipario resta sollevato per consentire ai frequentatori dell’arenile di godersi ancora aperitivi e pranzo in riva al mare. "Dopo l’ultima mareggiata diversi locali per lo più a Marina centro e Miramare, hanno riaperto", spiega Marco Mauri (nella foto), presidente del consorzio dei ristoranti e bar di spiaggia di Rimini. I danni causati dal maltempo non hanno scoraggiato chi aveva già deciso di puntare sull’autunno, adattandosi alle nuove condizioni meteo e a una clientela diversa rispetto ai mesi più affollati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
