Riccardo aveva 9 anni quando se n’è andato. La sua vita è stata breve, non facile per colpa di una rara immunodeficienza congenita che lo ha costretto a continue cure e anche un trapianto di fegato, attese, visite, analisi. Ma nonostante questo è stata una vita piena, ricca di emozioni, di risate, di vitalità. E proprio per la sua immensa e contagiosa energia, mamma Francesca e babbo Simone adesso vogliono nel nome del loro bambino realizzare qualcosa di bello per chi, come lui, si trova ad affrontare una malattia importante. "Riccardo ha trascorso tanto tempo all’immunologia del Meyer – racconta Francesca –, le cui dottoresse si sono prese cura di lui come di altri bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I progetti nel nome di Riccardo: "Borsa di studio e ambulatorio"