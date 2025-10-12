i pro pal non accettano la tregua cortei e slogan contro gli ebrei

Nonostante l'accordo di pace tra Israele e Hamas, gli irriducibili del mondo pro-Pal continuano con blocchi, cortei e sit-in un po' in tutta Italia. In attesa dell'iniziativa in programma martedì a Udine, in concomitanza con la partita Italia-Israele valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Se la città friulana è già blindata e si prepara a vivere ore di alta tensione, molti altri centri hanno visto - anche in questo sabato caratterizzato dall'intesa in Medio Oriente - sfilare cortei dominati dalle solite parole d'ordine contro lo Stato Ebraico. A scendere in piazza, prevalentemente, le organizzazioni dei palestinesi in Italia e i collettivi studenteschi di sinistra radicale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

