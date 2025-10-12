Cento persone all’ora di pranzo di sabato mattina al Foro Annonario, un’ottantina solo a Burro e Salvia, rosticceria ristorante. Stefano Gavelli, direttore Sviluppo di Cia Conad, è presidente della società Foro Gest, unico componente Cia Conad, che ha la concessione dell’edificio dal Comune fino al 2049. Presidente Gavelli, con l’inaugurazione del 28 settembre è iniziato l’ennesimo nuovo corso della struttura sorta nel 2014. Che cosa lo caratterizza? "Il piano per il rilancio con investimenti di cinquecentomila euro per una riqualificazione funzionale". Che ha riguardato? "Impianti, arredi, decoro, accessi, illuminazione e servizi igienici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I primi passi di ’In centro al Foro’: "Entro Natale un ristorante di grido"