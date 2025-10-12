I primi passi di ’In centro al Foro’ | Entro Natale un ristorante di grido
Cento persone all’ora di pranzo di sabato mattina al Foro Annonario, un’ottantina solo a Burro e Salvia, rosticceria ristorante. Stefano Gavelli, direttore Sviluppo di Cia Conad, è presidente della società Foro Gest, unico componente Cia Conad, che ha la concessione dell’edificio dal Comune fino al 2049. Presidente Gavelli, con l’inaugurazione del 28 settembre è iniziato l’ennesimo nuovo corso della struttura sorta nel 2014. Che cosa lo caratterizza? "Il piano per il rilancio con investimenti di cinquecentomila euro per una riqualificazione funzionale". Che ha riguardato? "Impianti, arredi, decoro, accessi, illuminazione e servizi igienici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: primi - passi
Fantastic four: recensione dei primi passi tra successi e insuccessi dell’adattamento marvel
Addio all'ex cestista Paola Mauriello: i primi passi nel mondo della pallacanestro con la Family Caserta
Accadde oggi: 21 luglio, i primi passi di un uomo sulla Luna
I primi passi nel calcio, i ricordi della nazionale e le emozioni di vestire il nerazzurro Manuel Akanji si racconta in , il nuovo format powered by @BetssonSport https://bit.ly/42yAb0f #ForzaInter - X Vai su X
Primi passi del comitato del no. Giani: “Progetto che non si concilia con il paesaggio”. Tucci: “Vigileremo che non ci siano tentennamenti”. Martedì incontro pubblico - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Bpn interviene per l’asilo nido sociale “Primi Passi” - Il crollo del sottostante canale aveva reso inagibile il cortile ripristinato grazie al contributo della fondazione. Da lavocedinovara.com