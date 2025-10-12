Si terrà nel pomeriggio di lunedì a Sharm-el-Sheikh il vertice presieduto da Donald Trump e A bdel Fatah al-Sisi sulla pace a Gaza e più in generale in Medio Oriente. Vi prenderanno parte i leader di una ventina di Paesi, fra cui Emmanuel Macron, Keir Starmer, Recep Tayyip Erdogan che nelle ultime settimane ha intensificato i suoi sforzi di mediazione, Antonio Guterres, Giorgia Meloni e Pedro Sanchez. Ma non ci saranno rappresentanti di Israele e di Hamas, scrive oggi il Times of Israel. L’obiettivo del vertice è “porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, rafforzare l’impegno per arrivare alla pace e alla stabilità in Medio Oriente, e aprire una nuove era nella sicurezza e stabilità della regione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I preparativi a Sharm-el-Sheikh per il vertice su Gaza presieduto da Donald Trump