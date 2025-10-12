I preparativi a Sharm-el-Sheikh per il vertice su Gaza presieduto da Donald Trump

Ilfattoquotidiano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà nel pomeriggio di lunedì a Sharm-el-Sheikh il vertice presieduto da Donald Trump e A bdel Fatah al-Sisi sulla pace a Gaza e più in generale in Medio Oriente. Vi prenderanno parte i leader di una ventina di Paesi, fra cui Emmanuel Macron, Keir Starmer, Recep Tayyip Erdogan che nelle ultime settimane ha intensificato i suoi sforzi di mediazione, Antonio Guterres, Giorgia Meloni e Pedro Sanchez. Ma non ci saranno rappresentanti di Israele e di Hamas, scrive oggi il Times of Israel. L’obiettivo del vertice è “porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, rafforzare l’impegno per arrivare alla pace e alla stabilità in Medio Oriente, e aprire una nuove era nella sicurezza e stabilità della regione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i preparativi a sharm el sheikh per il vertice su gaza presieduto da donald trump

© Ilfattoquotidiano.it - I preparativi a Sharm-el-Sheikh per il vertice su Gaza presieduto da Donald Trump

In questa notizia si parla di: preparativi - sharm

Gaza, i preparativi a Sharm el-Sheikh per ospitare la firma degli accordi

preparativi sharm el sheikhGaza, i preparativi a Sharm el-Sheikh per ospitare la firma degli accordi - Sheikh sono in corso i preparativi in ??vista della firma della prima fase di un accordo di pace a Gaza lunedì, mentre il cessate il fuoco sembra essere in vigore 24 ore dopo la sua conferm ... Riporta msn.com

preparativi sharm el sheikhNegoziati di pace, tre diplomatici del Qatar morti in incidente a Sharm el Sheik. Camion con aiuti verso Gaza, ostaggi liberi domani - Per quanto riguarda i morti, circa 28, sono stati completati anche i preparativi per il rimpatrio delle salme che saranno trasferite «in modo rispettoso» all’istituto di Medicina legale per l’identifi ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Preparativi Sharm El Sheikh