I pacifisti | Giustiziare Netanyahu La Flotilla candidata all’Ambrogino

Nonostante l’intesa in Medio Oriente, ancora cortei pro Pal con slogan cruenti e icone dell’ex capo di Hamas. I velisti: «Non abbassare la tensione». Verdi e dem a Milano li premierebbero col massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I pacifisti: «Giustiziare Netanyahu». La Flotilla candidata all’Ambrogino

Prima il successo del piano Trump e adesso la presenza di Giorgia Meloni al Cairo. Sconfitte in serie per i finto-pacifisti della sinistra che pur di attaccare il governo sono riusciti nella incredibile impresa di superare Hamas in estremismo - facebook.com Vai su Facebook

La Flotilla ha portato milioni di giovanissimi a decidere che costruire la pace senza violenza è possibile - 200 persone da 40 nazioni rischiano la vita per portare aiuti a Gaza, ispirando milioni di giovani a mobilitarsi per la pace ... Secondo ilfattoquotidiano.it

La confessione choc della Flotilla, Mattarella ignorato e Netanyahu: quindi, oggi… - E adesso allora chiedo al Pd: non sarà il caso di far tornare a casetta i suoi parlamentari? Come scrive ilgiornale.it