I nuovi arrivati al Kilometro Rosso tra hi-tech e ricerca
BERGAMOSCIENZA. Viaggio nei laboratori che a Stezzano hanno aperto le porte: dai farmaci di ultima generazione ai materiali per l’aerospazio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: nuovi - arrivati
Buongiorno: «I nuovi arrivati hanno facce stravolte dopo gli allenamenti, ma quel tipo di lavoro dà i suoi frutti»
Meret, un consiglio ai nuovi arrivati: “Ripartiremo da questo”
“Dopo 15 anni me ne sono andato da Le Iene. Lo spirito degli albori non c’era più. I nuovi arrivati sgomitavano Pechino Express? Lasciamo stare”: parla Marco Berry
Oggi Pasquale ci fa un piccolo tour dei nuovi arrivati in Fattoria Vieni a conoscerli acnhe tu! Siamo in Strada Tuscanese, 20, Viterbo! Vai su Facebook
Venite a conoscere i nuovi arrivati all'Hainan Tropical Wildlife Park! Questi simpatici e allegri suricati, marmotte e nutrie stanno già diventando delle star sui social media. Scoprite come il parco abbia fatto di tutto per farli sentire a casa. - X Vai su X
I «nuovi arrivati» al Kilometro Rosso tra hi-tech e ricerca - Viaggio nei laboratori che a Stezzano hanno aperto le porte: dai farmaci di ultima generazione ai materiali per l’aerospazio. Come scrive ecodibergamo.it
Al Kilometro Rosso torna l’Innovation Run: la 10 chilometri competitiva verso il tutto esaurito - A poco più di una settimana dallo start ufficiale della quarta edizione, previsto per domenica 13 aprile, l’Innovation Run inizia a scaldare i motori: la corsa competitiva che si articola lungo 10 ... Scrive bergamonews.it