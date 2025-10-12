I no di Hamas le armi e il controllo della Striscia | tutti i rischi della fase due a Gaza

Il primo capitolo del piano del presidente Donald Trump per la ricostruzione e la stabilizzazione di Gaza è entrato formalmente in vigore, con il ritiro parziale delle forze israeliane e l’arrivo dei primi contingenti di supporto. Ma mentre Washington batte il tempo politico — inviando sul terreno inviati e personale militare per coordinare la transizione — i problemi di fondo che mettono a rischio la fase successiva del piano rimangono irrisolti e concreti. Sulla linea del fronte: visite e prime forze. Il mediatore statunitense Steve Witkoff ha effettuato una visita sul terreno accompagnato dal comandante del CENTCOM, l’ammiraglio Brad Cooper, per verificare il ritiro iniziale delle unità israeliane e avviare il coordinamento logistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I "no" di Hamas, le armi e il controllo della Striscia: tutti i rischi della fase due a Gaza

In questa notizia si parla di: hamas - armi

Abu Mazen: Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Hamas consegni armi ad Anp – Il video

Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra

Il leader palestinese, svolta storica: “Hamas deponga le armi e lasci Gaza”

"A Tel Aviv applausi per gli Usa e fischi per Netanyahu, capace anche di nuocere alla sovranità israeliana. Intanto Hamas discute di armi. Molta strada ancora da farsi" Davide Giacalone? #nonstopnews LIVE https://play.rtl.it/live/1/radiovisione/… - X Vai su X

#TG2000 - Si sono fermate le armi nella Striscia di Gaza. Questa notte è iniziato il ritiro delle truppe israeliane mentre dalle 12 parte il conto alla rovescia delle 72 ore per la restituzione degli ostaggi da parte dei terroristi di Hamas. #10ottobre #Gaza #Trump # - facebook.com Vai su Facebook

I "no" di Hamas, le armi e il controllo della Striscia: tutti i rischi della fase due a Gaza - Ma Hamas rifiuta tutela esterna e disarmo, l'ISF è indefinita e Netanyahu avverte: violazioni riapriranno l'offensiva. Come scrive msn.com

Hamas, no al disarmo. «È fuori discussione» - Il disarmo di Hamas, previsto nell'ambito del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, è «fuori discussione e non è negoziabile»: lo ha dichiarato ... Si legge su tio.ch