I miliziani di Hamas ricompaiono a Gaza e rifiutano il disarmo

Tgcom24.mediaset.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volto coperto, nessuna divisa ma armi in pugno. I miliziani di Hamas, almeno 7mila secondo alcune fonti, sono ricomparsi nelle strade delle principali città della Striscia di Gaza. Una presenza soprattutto simbolica per mostrare il controllo del territorio dopo il ritiro delle truppe israeliane con l'ordine di "ripulire" Gaza dai presunti collaboratori e traditori. Sono già in corso vendette e scontri con alcuni clan locali che tentano di ribellarsi all'egemonia del gruppo terroristico al potere nella Striscia dal 2007 e al suo controllo sugli aiuti umanitari. Nessun esponente di Hamas sarà presente alla cerimonia della firma lunedì 13 ottobre a Sharm el-Sheikh, in Egitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

