I Maneskin di nuovo insieme per una notte | la reunion della band al concerto di Damiano David a Roma – VIDEO
I Måneskin di nuovo insieme, almeno per una sera. Victoria, Thomas ed Ethan sono stati avvistati tra il pubblico del Palazzo dello Sport di Roma, in occasione della data del tour solista del frontman Damiano David. Un gesto che arriva in un periodo caratterizzato da mesi di speculazioni sul futuro del gruppo. I tre musicisti sono stati fotografati sotto il palco poco prima dell’inizio dello show, mostrando il loro sostegno al cantante impegnato nel suo primo tour mondiale senza la band. Un gesto che arriva in un periodo caratterizzato da mesi di speculazioni sul futuro del gruppo: la loro presenza, pur essendo a titolo personale e non professionale, ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei presenti e dei media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
