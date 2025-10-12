I Jets cadono sullo 0-6 con una sconfitta straziante contro i Broncos

2025-10-12 18:46:00 Breaking news: I Denver Broncos hanno sconfitto i New York Jets 13-11 in una giornata in cui la difesa ha licenziato nove volte il quarterback dei Jets Justin Fields concedendo solo 82 yard nette di attacco. New York ha avuto la possibilità di provare un field goal da 62 yard con 1:14 rimasto nel gioco. Tuttavia, Gang Green ha invece deciso di tentare una conversione per il quarto down, che è stata interrotta per dare ai Broncos la quarta vittoria della stagione. I Jets sono partiti alla grande quando hanno forzato il loro primo turnover della stagione in difesa. Gang Green ha recuperato un fumble sciolto del wide receiver esordiente Troy Franklin che è stato raccolto dalla sicurezza Andre Cisco per dare a New York il pallone in territorio nemico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com