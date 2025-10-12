I Gorillaz festeggieranno 25 anni di carriera con un live a Trieste

Milano, ott. (askanews) – In attesa del nuovo album The Mountain, i Gorillaz annunciano il ritorno sul palco con The Mountain Tour che farà tappa anche a Trieste, sabato 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia, con uno show imperdibile per festeggiare i 25 anni di carriera di una delle band più iconiche e influenti della scena musicale. Pionieri del concetto di band virtuale, nati dalla mente visionaria di Damon Albarn e dall’estro grafico di Jamie Hewlett, hanno ridefinito i confini tra musica, arte e animazione, dando vita a un universo narrativo unico nel panorama musicale. Sul palco, a prendere vita saranno come sempre 2D (voce), Murdoc Niccals (basso), Russel Hobbs (batteria) e Noodle (chitarrista giapponese). 🔗 Leggi su Ildenaro.it