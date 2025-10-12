I figli corrono sui kart le mamme litigano e poi si picchiano

I loro figli stavano correndo al kartodromo, intanto loro hanno litigato e si sono picchiate. È successo a Vignate (Milano) sabato 11 ottobre, nel pomeriggio. Risultato: una di loro è finita in ospedale.I fatti, per come è stato possibile ricostruirli. I bambini erano impegnati sulla pista di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

