I figli corrono sui kart le mamme litigano e poi si picchiano

I loro figli stavano correndo al kartodromo, intanto loro hanno litigato e si sono picchiate. È successo a Vignate (Milano) sabato 11 ottobre, nel pomeriggio. Risultato: una di loro è finita in ospedale.I fatti, per come è stato possibile ricostruirli. I bambini erano impegnati sulla pista di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: figli - corrono

Per quel bambino di tuo marito… è IL pranzo! Non deve correre dietro ai figli… Durante il pranzo del sabato e della domenica c’è il Family Game, il nostro quiz interattivo che li tiene impegnati e felici Su schermi alternati scorrono partite di calcio, tenni Vai su Facebook

I figli corrono sui kart, le mamme litigano e poi si picchiano - I loro figli stavano correndo al kartodromo, intanto loro hanno litigato e si sono picchiate. Da milanotoday.it