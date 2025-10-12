I delitti del Mostro di Firenze Il medico morto due volte | un mistero lungo 40 anni
Perugia, 12 ottobre 2025 – La mattina del 13 ottobre del 1985, una domenica, il lago Trasimeno restituì un cadavere. Venne riconosciuto come quello del professor Francesco Narducci, gastroenterologo di appena 36 anni appartenente ad una delle famiglie più in vista della città, suicidatosi dopo essere uscito con la sua barca da San Feliciano, nel pomeriggio del martedì precedente. Non c’era un motivo per quel tragico gesto, eppure nessun dubbio attanagliò la Procura e la schiera di autorità cittadine presente sul Trasimeno la mattina del ritrovamento. L’ultimo delitto del mostro di Firenze. Scopeti quarant’anni dopo e quella notte che è ancora un rebus Niente autopsia sul cadavere ripescato (vestito, gonfio e annerito) e istantaneo fu il via libera del magistrato Centrone a un funerale che venne celebrato, 48 ore dopo, alla chiesa di Santa Maria in Colle. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: delitti - mostro
Stefano Sollima porta a Venezia la serie Il Mostro: «I delitti del Mostro di Firenze sono l’espressione più orrenda della violenza di genere. E oggi non è cambiato molto»
L’8 ottobre 1985, il medico e professore universitario perugino Francesco Narducci scompare nel nulla. Da quel momento, il suo nome entra – suo malgrado – nella vicenda dei delitti del Mostro di Firenze, diventandone uno dei capitoli più oscuri e controversi Vai su Facebook
Mostro di Firenze, 40 anni dall’ultimo delitto. “Così trovai le due vittime. Mosche e cattivo odore, ebbi l’istinto di fuggire” - San Casciano (Firenze), 7 settembre 2025 – Quaranta anni fa il mostro di Firenze finì di commettere gli efferati delitti nella piazzola degli Scopeti, nel comune di San Casciano Val di Pesa, con ... Secondo lanazione.it
Mostro Firenze: legali Vanni, caso da riscrivere come Garlasco - Due casi giudiziari che potrebbero essere riscritti "grazie al progresso delle indagini scientifiche". Lo riporta ansa.it