Perugia, 12 ottobre 2025 – La mattina del 13 ottobre del 1985, una domenica, il lago Trasimeno restituì un cadavere. Venne riconosciuto come quello del professor Francesco Narducci, gastroenterologo di appena 36 anni appartenente ad una delle famiglie più in vista della città, suicidatosi dopo essere uscito con la sua barca da San Feliciano, nel pomeriggio del martedì precedente. Non c’era un motivo per quel tragico gesto, eppure nessun dubbio attanagliò la Procura e la schiera di autorità cittadine presente sul Trasimeno la mattina del ritrovamento. L’ultimo delitto del mostro di Firenze. Scopeti quarant’anni dopo e quella notte che è ancora un rebus Niente autopsia sul cadavere ripescato (vestito, gonfio e annerito) e istantaneo fu il via libera del magistrato Centrone a un funerale che venne celebrato, 48 ore dopo, alla chiesa di Santa Maria in Colle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I delitti del Mostro di Firenze. Il medico morto due volte: un mistero lungo 40 anni