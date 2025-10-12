I debiti del Circondario L’intesa con Bologna inizia con un pasticcio FdI | Ritardo grottesco

Falsa partenza per l’iter che porterà il Circondario a estinguere il proprio debito con la Città metropolitana di Bologna. L’accordo transattivo tra i due enti, relativo al pagamento degli arretrati per affitto e bollette della sede di via Boccaccio, era pronto per essere approvato nell’assemblea di mercoledì prossimo. Il punto era già stato inserito dalla Giunta all’ordine del giorno della seduta ma, durante la conferenza dei capigruppo di giovedì scorso, la discussione è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo? La necessità di un non meglio precisato ‘approfondimento’ con l’opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I debiti del Circondario. L’intesa con Bologna inizia con un pasticcio. FdI: "Ritardo grottesco"

In questa notizia si parla di: debiti - circondario

I debiti del Circondario. Bollette e affitto sede. Poli: "Pronti a pagare i dieci anni di arretrati" - "Siamo pronti a un accordo di transazione che prevede il riconoscimento delle spese di utenze e pulizie e di una indennità di occupazione". Segnala ilrestodelcarlino.it

I debiti del Circondario: "Bollette non pagate per oltre 600mila euro". E l’affitto è un giallo - E una cifra, relativa agli affitti arretrati, che rischia di essere ben superiore. Da ilrestodelcarlino.it