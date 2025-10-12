Il prezzo pagato dalle micro e piccole imprese manifatturiere - con consumi fino a 2.000 megawatt ora - è stato di 28 centesimi kilowatt ora nel secondo semestre del 2024, il 22,5% in più della media europea. Nei settori a maggior concentrazione di micro e piccola impresa - alimentari, moda, mobili, legno, metalli e altre manifatture tra cui gioielleria e occhialeria - in Lombardia si stima una spesa di 2,4 miliardi, 443 milioni in più dei competitor europei. Brescia “paga“ la differenza più alta: 80 milioni. Seguono Milano (+65), Bergamo (+54) Mantova (+52), Varese (+35), Lecco (+34), Como (+31), Cremona (+30), Monza (+28), Pavia (+20). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I conti sballati dell’energia: le piccole imprese lombarde pagano 443 milioni in più dei concorrenti europei