Comincia a prendere forma la manovra economica. E, soprattutto nel capitolo degli incentivi per l'edilizia, non mancheranno le novità. Alcune sicuramente positive, come la conferma per il 2026 dell'attuale sconto al 50% sulle ristrutturazioni edilizie (sia pure con qualche paletto che favorirà le prime abitazioni). Altre, meno buone, come ad esempio il passaggio dell'incentivo per l'abbattimento delle barriere architettoniche dall'attuale 75% al 50%. Ci sono poi le misure ancora in bilico, come quelle riservate a chi acquista mobili o elettrodomestici. Il governo non ha ancora deciso se prorogare l'incentivo per almeno un altro anno.

© Quotidiano.net - I conti attorno alla casa. Tutti gli aiuti, tra proroghe e addii