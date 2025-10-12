I conti attorno alla casa Tutti gli aiuti tra proroghe e addii

Quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia a prendere forma la manovra economica. E, soprattutto nel capitolo degli incentivi per l’edilizia, non mancheranno le novità. Alcune sicuramente positive, come la conferma per il 2026 dell’attuale sconto al 50% sulle ristrutturazioni edilizie (sia pure con qualche paletto che favorirà le prime abitazioni). Altre, meno buone, come ad esempio il passaggio dell’incentivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche dall’attuale 75% al 50%. Ci sono poi le misure ancora in bilico, come quelle riservate a chi acquista mobili o elettrodomestici. Il governo non ha ancora deciso se prorogare l’incentivo per almeno un altro anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

