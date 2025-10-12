I clan sfidano Hamas È l’altra guerra di Gaza

Nella mattina di venerdì scorso, nella zona costiera di Khan Younis, un violento scontro si è consumato attorno a Majayda street, una zona con poche case di residenti e molte .

Hamas ha perso il controllo dell’80% della Striscia di Gaza: “La struttura di sicurezza non esiste più” - Il 4 luglio Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco con Israele, ma intanto alla Bbc è arrivata una testimonianza dell’attuale debolezza dell’organizzazione. Secondo ilfattoquotidiano.it

A Gaza, contro Hamas. La galassia di piccoli clan e milizie tribali - Mentre le Forze di Difesa Israeliane (Idf) continuano la loro offensiva militare a quasi due anni dall’attacco del 7 ottobre 2023, un altro conflitto silenzioso si consuma tra le ... Riporta huffingtonpost.it