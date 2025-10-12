I cartelloni pubblicitari sessisti potrebbero tornare legali Un emendamento di Fratelli d’Italia riapre il caso

Due senatori, Lucio Malan e Salvo Pogliese, hanno presentato un emendamento al ddl Concorrenza, per abrogare quelle norme che, dal 2021, vietano pubblicità e affissioni sessisti, omofobi o discriminatori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I cartelloni pubblicitari sessisti potrebbero tornare legali. Un emendamento di Fratelli d’Italia riapre il caso

