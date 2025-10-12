I carabinieri inaugurano il monumento ai caduti
Da ieri, il piazzale attiguo alla biblioteca comunale ‘Santori’ è dedicato all’ Arma dei carabinieri e vi fa bella mostra di sé il monumento voluto dalla locale sezione dell’ Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), dal presidente Maggiore Serafino Dell’Avvocato e dal direttivo. E’ un’opera in marmo, bronzo e lamiera di ferro e l’artista, Sandro Bartolacci, vi ha raffigurato un carabiniere morente sostenuto dalla Virgo Fidelis che è la protettrice dell’Arma, rappresentando la sofferenza di chi sta perdendo la vita per difendere la collettività. Bartolacci è docente di discipline scultoree al Liceo Artistico ‘Preziotti’, è membro dell’Anc e il monumento in memoria dei caduti nell’adempimento del dovere inaugurato ieri è la sua tredicesima opera monumentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
I carabinieri inaugurano il monumento ai caduti - Cerimonia per scoprire la statua in piazza Sartori che ricorda i militari morti mentre erano in servizio: parata di autorità e forze dell’ordine. Riporta msn.com
Prosegue in tutta Italia l'innalzamento di monumenti ai carabinieri caduti nell'adempimento del proprio dovere - All'inaugurazione di quello di Sant'Elpidio a Mare ha partecipato anche la Sezione cortonese dell' Associazione Carabinieri. Si legge su letruria.it