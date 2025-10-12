A quarantasei imprese operanti nella provincia di Arezzo sarà consegnato il premio " Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico ". La cerimonia pubblica si terrà martedì 14 ottobre, alle ore 21:00, presso il Caurum Hall Guido d’Arezzo l’Auditorium che si trova in via Spallanzani 23 ad Arezzo Fiere. Il riconoscimento, giunto alla sua quarantunesima edizione e assegnato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, è destinato a cinque distinte categorie imprenditoriali. Si parte con il Premio Impegno imprenditoriale, riservato agli imprenditori che abbiano 20 anni di ininterrotta attività, il Premio Internazionalizzazione (riservato agli imprenditori che abbiano saputo inserirsi sui mercati internazionali), il Premio Innovazione Digitale -Impresa 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I campioni della fedeltà al lavoro. Premio della Camera di commercio