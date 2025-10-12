I bravi ragazzi del pop hanno spazzato via i bulletti della trap?

E se la trap stesse morendo? E se il podio dell’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo ci avesse dato un’indicazione più precisa di quella che ci saremmo potuti immaginare? Se l’epoca dei duri di plastica, tutta «Faccio soldi e streamvado a letto con le “bitch” Mi drogo e sono un delinquente», sia arrivata al capolinea? D’altra parte se è vero, ed è vero, che Sanremo ha anche il compito di fotografare un momento, allora il fatto che ad uscire fuori vincitori dal Festivàl siano stati soprattutto Lucio Corsi e Olly, quello che voleva «Essere un duro» ma alla fine no e quello che disperato, alla fine di una storia, ricorda strutto dal dolore che «Ci bastava ridere, piangere, fare l’amore, poi stare in silenzio per ore», dovrà pur significare qualcosa. 🔗 Leggi su Open.online